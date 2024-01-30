افتتاح نادي نقابة المحامين في بورسعيد

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، وعبد الحميد علام، نقيب محامين مصر، اليوم الثلاثاء، نادي نقابة المحامين بمحافظة بورسعيد والكائن بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وذلك بحضور صفوت عبد الحميد، نقيب محامين بورسعيد وعدد من قيادات النقابة.

وأعرب محافظ بورسعيد عن سعادته بظهور نادي المحامين بهذا الشكل الذي يليق بمحافظة بورسعيد، مؤكداً أن ما جرى من أعمال تطوير بالنادي تجعلنا فخورين كون النادي موجود ببورسعيد، ومشيدا بمستوى تجهيره على أرقى مستوي ليليق بالمحامين وأسرهم.

ويقع نادي المحامين بمنطقة الجميل غرب بورسعيد، وتبلغ مساحته 1600 متر، ويشتمل على قاعة أفراح، وحديقة خارجية على مساحة 400 متر، وأماكن في مقدمة النادي ممهدة للجلوس، كما يضم النادي 39 غرفة، وبه خدمات فندقية، والعديد من المساحات المختلفة الصالحة لاستقبال المحامين، وإقامة الندوات واللقاءات، وكافة أشكال العمل الاجتماعي.