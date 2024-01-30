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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

دخول  112 شاحنة مساعدات و6 وقود لغزة

ادخال 112 شاحنة مساعدات
ادخال 112 شاحنة مساعدات و6 وقود لغزة
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قال الدكتور  خالد زايد رئيس الهلال الأحمر المصري بشمال سيناء، إن الهلال الأحمر المصري قام بإعداد وإرسال دفعة جديدة من المساعدات الفلسطينية لإدخالها لقطاع غزة اليوم بواقع 112 شاحنة مساعدات إنسانية والطبية وغذائية و 6 شاحنات وقود منهم 4 غاز المنازل وقد تم تسليمهم إلى وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني في معبر رفح  كما تم  استقبال 40 جريح ومصاب و 37 مرافق لهم وجار نقلهم إلى مستشفيات شمال سيناء

وأضاف أن دفعة جديدة من الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة ومن المصريين من أصل فلسطيني من الأجانب ومؤسسات دولية وعددهم 163 موضحا   أنه جار انهاء خروج الحالات من القطاع وجنسياتهم كالتالي37 من المغرب و2 دنمارك و 4نرويج و 29 من السويد و 39 من بلجيكا و 15 من مؤسسات دولية .

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