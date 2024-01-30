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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

وكيل "تعليم شمال سيناء" يتابع ختام تدريب الجدارات للتعليم الزراعي بالعريش

ختام تدريب الجدارات
ختام تدريب الجدارات للتعليم الزراعي بالعريش
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 تابع حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء اليوم الثلاثاء، ختام تدريب الجدارات للتعليم الزراعي بمدينة العريش بمدرسة الشهيد المواطن محمد أيمن بكير الثانوية الزراعية "برنامج فني تصنيع غذائى، وفني حاصلات بستانية، وفنى هندسة زراعية، وفنى إنتاج حيواني و دواجن"  في الفترة من ٢٨ يناير حتى ٣٠ يناير ٢٠٢٤.

وذلك تنفيذًا لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وتحت رعاية  اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشه محافظ شمال سيناء.

وصرح وكيل الوزارة بأن الهدف من التدريب هو نقل الخبرات المكتسبة من التدريب لباقي الزملاء في المدارس وعدد المستهدفين "٣٠" متدرب.

كما عقد وكيل الوزارة اجتماعا بإدارة المدرسة تحدث فيها إن الهدف الرئيسي من مشروع تربية الدواجن هو اكتساب المهارات للطلاب والأساليب اللازمة لتربية الدواجن في المنزل.

وقام بالتدريب صباح عبد العزيز وسعدية حامد و ياسر شوقي و محمد إبراهيم  وحسن سعيد ومحمد محمد عبد الله والسيد محمد محمد ومحمد علي محمد وأيمن علي صبيح سليمان وسعد عبد الرحمن.

- 1030 وحدة سكنية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم والتعليم الفني حمزه رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشمال سيناء رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيناء