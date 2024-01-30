البورصة تواصل ارتفاعاتها القياسية .. و"EGX30" يحقق أعلى مستوى تاريخي له بختام تعاملات الثلاثاء

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في ختام تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء، وزاد رأس المال السوقي بنحو 51.5 مليار جنيه، مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب والعرب، ويغلق لأول مرة عند مستوي جديد 2.121 تريليون جنيه.

وواصل المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" رحلة تحطيم المستويات التاريخية لليوم الثالث على التوالي بعد أن صعد بنهاية الجلسة بنسبة 3.83%، ليغلق عند مستوى 30,347.3 نقطة، كما ارتفع مؤشر" EWI- EGX70" بنسبة 2.13%، ليغلق عند مستوى 6,940.6 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX100" بنحو 2.32%، ليغلق عند مستوى 9,860.38 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX SP بنسبة 2.75%، ليغلق عند مستوى 5,716.36 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 Capped" بنسبة 3.5% ليغلق عند 36,763.99 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 3.83%، ليغلق عند مستوى 12,920.6 نقطة.

كما سيطر على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب الاتجاه الشرائي، مسجلين صافي بلغ 318.9 مليون جنيه، 136.4 مليون جنيه على الترتيب، بينما اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو البيع مسجلين صافي بلغ 455.4 مليون جنيه.

وسجلت قيم التداولات اليوم لتسجل نحو 7 مليار جنيه، وذلك بعد التداول على 1.6 مليار سهم، من خلال 184.9 ألف صفقة منفذة.