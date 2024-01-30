بالفيديو.. تفاصيل تحذير هيئة الدواء من تناول الأدوية بالمشروبات الغازية

قال الدكتور حمادة شريف، معاون رئيس هيئة الدواء، إن جزء كبير من ثقافة المواطن التي نحتاج بنائها هي الثقافة الدوائية، فلابد على المواطن أن يراعي مجموعة عوامل عند استعمال الدواء، أبرزها هل يسير الشخص على نظام صحي معين أو أدوية معينة أو أكلات معينة أو الشخص ممنوع من أكلات بعينها، وذلك لأن الأكل والشرب يؤثر بشكل مباشر على فعالية الدواء.

وأضاف "شريف" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم الثلاثاء، أن الأصل في الدواء هو تناوله بالمياه العادية، موضحًا أن تناول الدواء بالمياه المعدنية لا يتم في حالة واحده فقط وهي وفق أحد المنشورات الخاصة بهيئة الدواء لأحد المجموعات العلاجية التي تضم 5 أدوية تستخدم لعلاج هشاشة العظام وهي أدوية تؤخذ لمرة واحدة ويتم شرب مياه نسبة المعادن فيها طبيعية وليست بشكل زائد، لعدم الإحساس بتقليل امتصاص الدواء.

وحذر من تناول الدواء بالمشروبات الغذائية، موضحًا أن حملات التوعية التي تطلقها هيئة الدواء تهدف إلى تصحيح سلوك المواطنين خلال تعاملهم مع الدواء من أجل الاستفادة بفعالية الدواء.