بالصور.. إزالة 3 حالات تعدي بقرية منشية النوبة بمدينة الطود جنوب الأقصر

نفذت سلطات الوحدة المحلية لمدينة الطود جنوب الأقصر، اليوم الثلاثاء، حملة لإزالة التعديات، ضمن أعمال الموجه الـ ٢٢ لإزالة التعديات والبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في المهد داخل نطاق المحافظة.

وتم خلال الحملة، إزالة عدد ٢ حالة مباني بالطوب الأبيض والاسمنت مقامة بالمخالفة للقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ بقرية منشية النوبة علي مساحة ١٣٥ متر، وتنفيذ إزالة حالة تعدي علي الأرض الزراعية بالتنسيق مع الإدارة الزراعية بالطود، عبارة عن أعمدة خرسانية بطول ١٥ متر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

جاء ذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات الدكتور محمد محمود رزق رئيس مركز ومدينة الطود، وبرئاسة علي سيد صاد نائب رئيس المركز بالتنسيق مع الجهات الأمنية، حيث شارك في الحملة العميد سيد الحديدي مأمور مركز شرطة الأقصر، وملازم اول كريم ياسر معاون مباحث مركز شرطة الأقصر، والنقيب محمد سليمان حموده رئيس نقطة شرطة العديسات، وبصري النوبي يوسف رئيس الوحدة المحلية لقرية منشية النوبة، وحماية الأراضي بالإدارة الزراعية بالطود والقسم الفني بالقرية وأملاك الدولة بالمركز.

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