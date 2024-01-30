الكنيسة القبطية تُحيي اليوم ذكرى العذراء مريم

تُحيي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم ذكر نياحة القديسة العذراء مريم، والدة السيد المسيح، وتُحيي الكنيسة القبطية ذكراها في 30 يناير من كل عام.

ويقول الكتاب التاريخي الكنسي "السنسكسار" في تذكراها اليوم: في مثل هذا اليوم من سنة 48 م تنيحت القديسة الطاهرة مريم العذراء والدة الإله حيث عاشت بعد صعود يسوع المسيح إلى السماء في بيت القديس يوحنا الحبيب خمس عشرة سنة.

وأضاف كتاب تاريخ الكنيسة، أن السيدة العذراء كانت تتردد على القبر المقدس كثيرا وتصلي هناك فأعلمها الروح القدس بموعد انتقالها ففرحت، فأجتمع الآباء الرسل فباركتهم العذراء ثم جاء السيد المسيح بنفسه مع ملائكته القديسين واستلم روحها الطاهرة وصعد بها إلى السماء أما جسدها الطاهر فكفنه الأباء الرسل وحملوه إلى الجثمانية ليدفنوه في جبل يهوشافاط.

وفي الطريق حاول أحد اليهود منعهم من ذلك وأمسك بالتابوت. فانفصلت يداه عن جسده وفيتا معلقتين فندم وبكى على سوء فعله وبتوسلات الآباء الرسل القديسين عادت يداه كما كانت فآمن لوقته بالرب يسوع. ثم أكمل الرسل سيرهم حتى وصلوا الجثمانية ودفنوها هناك بإكرام جزيل وكانت سنو حياتها على الأرض نحو ستين عاما ، شفاعتها المقدسة فلتكن معنا آمين.