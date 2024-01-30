عمر يبدع فى الإنشاد الدينى ويحلم بالوصول للعالمية

استطاع عمرمحمد إبراهيم البالغ من العمر 23 عاما والحاصل على بكالريوس فى النظم والمعلومات الادارية جامعة الاسكندرية من ان يتميز فى الانشاد الدينى ويبدع فى قراءت القران والابتهالات المختلفة ليحصل علي لقب اصغر منشد دينى بسيدى بشر.

يقول: كانت البداية من المرحلة الابتدائية حينما كنت صغيرا وانا منتظم على الالتزام بالصلاة وقراءة القران الكريم مما كا يساعدنى فى حفظ المواد التعلمية المختلفة و تعلمت الإنشاد عندما سمعت والدتى فى الانشاد وحبيت اعمل ذيها وهى السبب الرئيسى فى تشجعى والاستمرار حتى الان ومع الوقت بداءت بتلاوة الانشاد الدينى والابتهالات والتى نالت اعجاب الجميع وبالفعل لقيت دعم كبير من اهلى واصدقائى ودا كان سبب فى انى اوصل للى انا فيه حاليا .

وأضاف عمر محمد انا اعمل فني طباعة بالقطاع الخاص من أجل كسب الرزق والسعي والكفاح ومحب لدين الإسلام واتجهت إلى الإنشاد واستطعت أن أتعلم طريقة الإنشاد وحفظ القرآن الكريم من خلال الاستماع إلى عدد من المشايخ اللى بحب أصواتهم منهم الشيخ النقشبندى والشيخ محمد الطوخى والشيخ طه الفشنى والشيخ مشارى بر راشد والشيخ منصور السلمى،وحلمى أن أكون المنشد الأول فى الوطن العربى وأشترك فى المسابقات الدولية، والتى أعمل جاهد حاليا عليها من خلال مسابقة يتم تجهيزها من قبل وزارة التعليم العالى.

ومن أهم أهدافي اني اكون من أكبر المنشدين في الوطن العربي و بفضل الله ثم أمي ثم أبي ثم من كل من وقف جمبي وساعدني في كل ضيق قدرت ان اكون عند حسن ظن الجميع

ووجه نصيحه للشباب اختار طريق النور طريق السعاده القران لان فيه الشفاء وفيه الهدي تريد أن تخرج من الظلمات الي النور فعليك بالقران طريق الي النور والسعاده وركز علي الأمور السلبيه وهذه الحاجه الوحيد التي تقدر تصنع منها التغيير الي لافضل هترتكب لأخطاء فعليك لانتباه لها واصلاحها لازم تثق بنفسك ليس يوجد طريق سهل النجاح مهما كنت موهوب موهبتك ستفشل أن لما تستغلها بحكمه وحاول طورها الي لافضل لتصبح افضل كل يوم

ووجه الطالب السكندرى نصيحة إلى الشباب “اختار طريقك بنفسك لتحقيق حلمك، ولا تلتفت إلى الصعوبات التى تواجهك، وتعلم منها علشان تكون شخص ناجح”.