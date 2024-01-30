محافظ المنوفية يبحث مع رئيس "محو الأمية وتعليم الكبار" سبل التعاون

استقبل اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بالديوان العام، المهندس رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، والوفد المرافق له.

وذلك لبحث سبل التعاون وتبادل الرؤى والأفكار بشأن تعظيم دور الهيئة فى مجال محو الأمية بالمحافظة، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقضاء على الأمية ونشر الوعى بين كافة أطياف المجتمع تحقيقا لخطط التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور محمد موسى نائب المحافظ والدكتورة سحر سويلم مدير فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بالمنوفية.

ورحب المحافظ بالحضور على أرض المنوفية، مؤكدًا حرصه على تقديم كافة سبل الدعم لتنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار ونشر برامج التوعية بمختلف قري ومراكز المحافظة للارتقاء بحياة الإنسان، مشيرا إلى أن المنوفية تتمتع بالصدارة بين محافظات الجمهورية في أعلى نسب التعليم كونها بلد العلم والعلماء فضلا عن طموح أبنائها وإصرارهم على تحدى الصعاب وتحقيق أحلامهم في الحصول على فرصة التعليم كالسيدة " زبيدة " و"عائشة"، الحاصلات على شهادة محو الأمية رغم تقدم أعمارهم.

كما تناول اللقاء بحث سبل التعاون بين المحافظة والهيئة في الارتقاء بمستوى العاملين بالمناطق الصناعية من خلال محو أميتهم ضمن مبادرة "مؤسسة بلا أمية" بما يعود بالنفع على تحسين مستوى الحياة المعيشية لهم وزيادة معدلات الإنتاج وتحقيق نقلة نوعية بمجالات العمل المختلفة كون الإنسان المصري أحد أهم محاور الجمهورية الجديدة.

وأشار محافظ المنوفية إلى أهمية دور الهيئة بقرى حياة كريمة بمركزى أشمون والشهداء والتى قد أسهمت في تغيير حياة المواطن المصري إلى الأفضل، وتعد قرية شما إحدى القرى النموذجية التى شهدت تغييرا جوهريا في تحرير أميتها ورفع الوعى والثقافة ومحو الأمية لدى المواطنين بها ليكونو عناصر محفزة ومشاركة بفاعلية في دعم جهود التنمية التى تنفذها الدولة بشتى القطاعات.

من جانبه، أعرب رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار عن سعادته بالتعاون المثمر بين الجانبين، مثمنا دور محافظ المنوفية ودعمه الكامل لبرامج الهيئة وفعالياتها من أجل الوصول إلى محافظة خالية من الأمية وفقا لرؤية الدولة البناءة كون ملف محو الأمية بمثابة محرك أساسي للتنمية المستدامة على كافة المستويات.