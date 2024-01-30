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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

بالفيديو.. المستشار الثقافي لفلسطين: "جناحنا بمعرض الكتاب ركز على قصص الأطفال الشهداء بغزة"

معرض الكتاب
معرض الكتاب
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قال ناجي الناجي، المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، إن جناح فلسطين المقام على 3 متر مربع في معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد قبلة كل المصريين، هذا يدلل على كون القضية الفلسطينية في قلب كل مصري، ونلتمس هذا الأمر من خلال زيارات المواطنين المصريين للجناح وصدق مشاعرهم وأحاديثهم الجانبية معا. 

وأضاف "الناجي" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن العديد من المصريين يزورن الجناح ويسألوننا عن الكتب والظروف الجارية في قطاع غزة ويعبرون عن حبهم لفلسطين ودعمهم الدائم للقضية، متابعا: «تبقى لفلسطين هذه المكانة المتميزة لدى المصريين من خلال إقبالهم الضخم على الجناح، وذلك على الرغم من تواجد الأجنحة المختلفة التابعة لمؤسسات وهيئات ومراكز عديدة».

وتابع: «في جناح فلسطين في معرض الكتاب، تتواجد أكثر من مادة تتعلق بالظروف الراهنة، إذ حرصنا على عرض قصص حياة الأطفال الشهداء وليس مماتهم، وأمل وطموحات كل واحد من هؤلاء الأطفال وذويهم أيضا، وكان هناك العديد من القصص الجميلة للغاية والتي ذاع صيتها على مدار الأحداث الجارية مثل يوسف أبو شكر كيرلي وريم روح الروح».

وأردف المستشار الثقافي لسفارة دولة فلسطين، أن جناح دولة فلسطين هذا العام حاول التركيز على القصص الإنسانية للأطفال الشهداء.

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