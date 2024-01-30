اليوم.. ذكرى إصدار حكم إعدام الملك تشارلز الأول ملك إنجلترا

حدث في مثل هذا اليوم 30 يناير عام 1649 إعدم تشارلز الأول ملك إنجلترا وأسكتلندا وأيرلندا، وذلك بسبب إقامته تحالف مع الأسكتلنديين مقابل منحهم بعض الحريات الدينية، ولكن أبى قائد الثوار أوليفر كرومول ذلك، مما جعله يعقد جلسة خاصة للبرلمان بعد أن تم انتقاء أعضائه من بين أنصار الثوريين، وأصدر البرلمان حكمًا بإعدام الملك وخلفه على العرش ابنه تشارلز الثانى.

ولد الملك تشارلز الأول عام 1600، وجاء ملكًا لإنجلترا خلفًا لوالده الملك جيمس الأول في عام 1625، وفي عهده شجعه بعض وزراءه، وأيضًا أسقف لود وزوجته هُنرِييت على الاستئثار بالسلطات والاستبداد، مما جعل المعارضة في البرلمان تنتفض ضده، فأصدر قرار بحل البرلمان، وذلك عندما طالبه البرلمان بأن يلتزم بتوقيع وثيقة تضمن المزيد من الحريات والحقوق، ورفض إلا أن انتفاضة الأسكتلنديين أجبرته على أن يستدعى البرلمان في ١٦٤٠ حيث كان في حاجة إلى الأموال لتجهيز قواته، فاستغل البرلمانيون الفرصة ليتخلصوا من اثنين ممن يدعمونه، ويشجعونه على الاستبداد، وهما سترافورد وأسقف لود، ولم يحرك الملك ساكنًا أمام مقتل رجليه المقربين غير أن انحياز الملك لفصيل دون آخر أثار البرلمان مجدداً، وكذلك كل معارضيه.

وكانت توهج هذه الأحداث في عام 1645، مما سرع من اندلاع حرب أهلية بين أنصاره وجيش البرلمانيين والأسكتلنديين، وهُزمت قوات الملك ووجد نفسه معزولًا، فقام في ١٦٤٦ بتسليم نفسه للأسكتلنديين، الذين سلموه بدورهم إلى البرلمانيين، ولكنه فر هاربًا عام 1647 مما جدد الحرب الأهلية ثانيًا، واستمر هذا الصراع إلى أن تم القبض عليه وإصدار حكم الإعدام عليه والذي تم تنفيذه في الـ30 من نوفمبر بنفس عام إصدار الحكم، وكان بضرب عنقه حتى الموت.