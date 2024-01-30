وزير التنمية المحلية يزور ولاية بافاريا الألمانية

وصل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، إلى جمهورية ألمانيا الاتحادية وذلك في إطار الدعوة الموجهة له لزيارة ولاية بافاريا الألمانية بدعوة رسمية من مؤسسة هانس سايدل لعقد عدد من اللقاءات مع كبار المسئولين بالمؤسسة والولاية وعدد من ممثلي الشركات الألمانية لبحث مجالات التعاون المشترك بين البلدين وتبادل الخبرات في مجالات عمل الإدارة المحلية.

واستهل وزير التنمية المحلية زيارته لولاية بافاريا بلقاء مع ماركس فيربر رئيس مؤسسة هانس سايدل وعضو البرلمان الأوروبي، والذى رحب بوزير التنمية المحلية خلال زيارته الحالية للولاية الألمانية، معرباً عن ترحيب المؤسسة باستكمال مجالات التعاون المشترك مع الوزارة والمحافظات المصرية.

أعرب اللواء هشام آمنة عن خالص تقديره على حسن الاستقبال من جانب المؤسسة الألمانية والبرنامج المهم الذى أعدته المؤسسة لزيارة الوزير للقاء عدد كبير من الوزراء وكبار المسئولين بالولاية، كما أعرب وزير التنمية المحلية عن تقديره للتعاون القائم بين الجانبين وبصفة خاصة تعزيز قدرات منصة "أيادي مصر" لتسويق المنتجات الحرفية والتراثية.

وثمن اللواء هشام آمنة الجهود المبذولة من المؤسسة لدعم ورعاية المشروعات التنموية والاجتماعية في عدد من المجالات المهم حيث احتفلت مؤخراً بمرور ٤٥ عاما على تواجدها في مصر.

وأكد اللواء هشام آمنة، عمق العلاقات والثقة المتبادلة بين الجانبين وتطلع الوزارة إلى زيادة مجالات ومشروعات التعاون بين وزارة التنمية المحلية والمؤسسة الألمانية وبصفة خاصة في مجالات عمل اللامركزية والتدريب والتأهيل لكوادر المحليات في ظل تعاون الوزارة مع بعض الجهات الأوروبية وعلى رأسها اتحاد البلديات الهولندية لتدريب كوادر وقيادات الإدارة المحلية وبصفة خاصة في صعيد مصر .

وشهد اللقاء بحث آفاق التعاون الثنائى بين الوزارة والمؤسسة الألمانية، وكذا استعراض آفاق التعاون المستقبلي في مجالات تمكين المرأة والشباب والتدريب ومجالات اللامركزية والإدارية فيما يخص مجالات عمل الإدارة المحلية .

كما التقى وزير التنمية المحلية مع سوزان بريت كيسلر نائبة رئيس مؤسسة هانس سايدل الألمانية بحضور الدكتورة سوزان لوثر مديرة التعاون الدولى وذلك بمقر المؤسسة.

ورحبت نائبة رئيس المؤسسة بالزيارة المهمة التي يقوم بها وزير التنمية المحلية إلى ولاية بافاريا لتبادل التجارب والخبرات بين الجانبين ومتابعة أهم مجالات التعاون بين الوزارة والمؤسسة خلال المرحلة القادمة .

وأشاد وزير التنمية المحلية بالدور المهم الذى تقوم به مؤسسة هانس سايدل الألمانية في دعم مجالات عمل الوزارة وبصفة خاصة منصة "أيادي مصر" وبعض البرامج والمشروعات الأخرى، وأعرب اللواء هشام آمنة عن أهمية دعم التعاون بين الجانبين في ظل دور المؤسسة المهم لتعزيز القدرات المحلية للشباب والمرأة .

وأكد “آمنة ”، أهمية دعم المؤسسة لمشروع "أيادي مصر" الذي تنفذه الوزارة ويأتي في مجال التنمية الاقتصادية وتمكين الشباب والمرأة، مشيرا إلى أن المشروع القومي "أيادي مصر" للحرف اليدوية والتراثية و منصة "أيادي مصر" يحظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي لما لها من دور مهم في خلق فرص عمل للمرأة والشباب والفتيات بجميع المحافظات، وبما يساهم في التمكين الاقتصادي للمجتمعات المحلية وتحسين مستوى معيشتهم وتوفير الحياة الكريمة اللائقة لهم، بالإضافة إلى تعزيز ودعم جهود الحكومة نحو استراتيجية التحول الرقمي من خلال المشروعات والمبادرات التي يتم تدشينها والتي من ضمنها منصة "أيادى مصر" الإلكترونية لمساعدة الحرفيين على تسويق منتجاتهم داخل وخارج مصر وخلق سوق للمنتجات التراثية المصرية قادر على منافسة المنتجات التراثية العالمية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى حرص الوزارة على تبادل الخبرات والبرامج التدريبية مع المؤسسة الألمانية في مجال تدريب كوادر المحليات على قضايا المخلفات والهدر الغذائي وإمكانية إقامة مشروع تدريبي مشترك في المجالات الحرفية للمتدربين على مستوى المحافظات .

ورحبت قيادات مؤسسة هانس سايدل على تقديم كل الدعم اللازم لوزارة التنمية المحلية والمحافظات خلال الفترة المقبلة.

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