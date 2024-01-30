بالصور.. مستشار وزير التعليم العالي يشيد بمستوى طلاب جامعة طيبة التكنولوجية بالأقصر

زار الدكتور أحمد الصباغ، مستشار وزير التعليم العالي للتعليم التكنولوجي، اليوم الثلاثاء، جامعة طيبة التكنولوجية بمحافظة الأقصر، واستقبله بمقر الإدارة المركزية للجامعة، كلًا من الدكتور عادل زين الدين محمد موسى، رئيس جامعة طيبة التكنولوجية، وأحمد الفاضل، أمين عام الجامعة، والمهندس أحمد رمضان، مسؤول الإدارة الهندسية بالجامعة.

وتابع مستشار وزير التعليم العالي، سير العملية التعليمية في الجامعة، وتفقد معامل وورش الجامعة، والمسرح والسكن الجامعي، والكافيتريا والمطعم، كما تفقد مشروعات طلاب برنامج الصناعات الخشبية.

وأعرب الدكتور أحمد الصباغ، عن سعادته بما شاهده من تنسيق حضري وبناء معماري للجامعة وتقسيم متوازن لاحتياجات الطلاب واحتياجات البرامج الدراسية والتي صممت وفقا لخدمة المنطقة، مثل كلية تكنولوجيا الخدمات الفندقية والسياحية والتي تضم برامج لخدمة القطاع السياحي، وكذلك برامج كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، لخدمة القطاع الصناعي والغذائي في المنطقة.

وأشاد مستشار وزير التعليم العالي، بالمستوى التعليمي والتدريبي المتقدم لطلاب الصناعات الخشبية، رغم حداثة الجامعة، والتي لم تتجاوز الثلاثة فصول دراسية إلا أن المستوى الطلابي يعكس مدى سرعة التعلم والتدريب التكنولوجي المتميز بالجامعة.

وأوضح الدكتور الصباغ، أن هدف الزيارة جاءت في الأساس لتفقد معامل وورش الجامعة التي جرى توريدها وبحث احتياجات الجامعة من كل ما يلزم، مؤكدا أن وزارة التعليم العالي لا تألوا جهدا في توفير كل الدعم لجامعة طيبة التكنولوجية في كل ما تحتاجه، لافتا إلى أن جرى حل بعض المشكلات اللوجستية بالجامعة مثل مشكلة الكهرباء.

ووجه الصباغ الشكر للدكتور عادل زين الدين، رئيس الجامعة، لما حققته الجامعة من إنجازات في ظل قيادته النشيطة، للجامعة من الناحية الطلابية وخدمة المجتمع والمنطقة التي توجد بها الجامعة والتواصل الجيد والفعال مع المجتمع الصناعي والسياحي المحيط بالجامعة.

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