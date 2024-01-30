في ذكرى رحيلها.. محطات في حياة فردوس محمد

تعد الفنانة فردوس محمد واحدة من الفنانات التى اشتهرن بتجسيد دور الأم، وقدمت العديد من الأعمال الفنية الناجحة، وفى ذكرى رحيلها اليوم ٣٠ يناير، نقدم أبرز محطات فى حياة الراحلة فردوس محمد:

نشأتها

ولدت فردوس محمد بالقاهرة، وتوفى والدها وعاشت اليُتم مبكراً، ليتم تربيتها على يد أسرة أسهمت فى تعليمها، وقدمت لها العديد من الدعم الإنساني، وتعلمت فى مدارس إنجليزية بالقاهرة، وتزوجت فى سن مبكرة.

البداية الفنية

بدأت مشاركتها الفنية فى المسرح، وبعد أول عرض أكملت مشوارها مع فرقة أولاد عكاشة وانضمت لهم، وقدمت العديد من الأعمال المسرحية، وتنقلت بين الفرق المسرحية حتى وصلت إلى فرقة إسماعيل يس المسرحية، وبعد نجاحات المسرح توجهت إلى السينما لتقدم العديد من الأعمال السينمائية الناجحة.

دور الأم

اشتهرت الفنانة فردوس محمد بتقديم دور الأم في معظم أعمالها، ونجحت ببراعة في إقناع المشاهدين والجمهور بأداء لهذا الدور، وربما نشأتها فى اليتم المبكر أسهمت فى جياشة مشاعرها فى تعويض الممثلين عن حنان الأم الذي حرمت منه مبكراً.

أبرز الأعمال الفنية

قدمت الفنانة فردوس محمد العديد من الأعمال الفنية الناجحة أبرزها فيلم "دموع الحب، يوم سعيد، سلامة فى خير، الفرسان الثلاثة، ليلى بنت الريف، إلى الأبد، إنسان غلبان، أسعد الأيام، جنون الحب"، وفي المسرح قدمت "أنا عايزه مليونير، ركن المرأة".