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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

تمديد مهلة بقاء المهاجرين غير الشرعيين في شيكاغو الأمريكية لشهرين إضافيين

رئيس بلدية شيكاغو
رئيس بلدية شيكاغو الأمريكية براندون جونسون
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أعلن رئيس بلدية شيكاغو الأمريكية براندون جونسون، تمديد المهلة الممنوحة للمهاجرين غير الشرعيين للبقاء في ملاجئ المدينة شهرين إضافيين. 
وذكرت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الثلاثاء، أن هذا القرار يأتي استجابة لمطالب أعضاء بلدية شيكاغو بولاية إلينوي الواقعة وسط غرب الولايات المتحدة بتمديد المهلة حتى فصل الربيع من هذا العام.
وكان من المفترض أن يبدأ يوم الخميس المقبل إخلاء من تجاوزت مدة إقامته في ملاجئ ولاية إلينوي شهرين. 
يأتي هذا القرار على الرغم من مواصلة حاكم ولاية تكساس جريج أبوت في إرسال قوافل من الحافلات المحملة باللاجئين من تكساس إلى إلينوي منذ أغسطس عام 2022.

المهاجرين غير الشرعيين شيكاغو