الرياض: انطلاق فعاليات مؤتمر الطاقة النظيفة 2024 غدا

تنطلق فعاليات مؤتمر الطاقة النظيفة 2024 غدا في الرياض، بمشاركة واسعة من خبراء ومختصين محليين ودوليين في مجالات الطاقة الشمسية.

وذكرت قناة "الإخبارية السعودية"، الثلاثاء، أن المؤتمر يهدف إلى استكشاف التقنيات والحلول المتطورة من الشركات الرائدة فى قطاع الطاقة الشمسية، وتحديد المسارات نحو مستقبل مستدام ونظيف للطاقة فى المملكة، وذلك من خلال تعزيز الحوار والابتكار المحلي في هذا المجال.

ويطرح المؤتمر جلسات حوارية وعروض تقديمية ومناقشات حول المشاريع الواقعية ودراسات الحالة في مجال الطاقة النظيفة المتطورة، وتركز جلسات المؤتمر على تطوير مشروعات الطاقة النظيفة وإمكانية تقديم التراخيص المطلوبة والتخطيط المناسب وتوفير كافة الخدمات اللوجستية.