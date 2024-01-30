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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

لافروف: الغرب لا يريد ملاحظة تدفق الأسلحة الموردة لأوكرانيا إلى النقاط الساخنة بالعالم

وزير الخارجية الروسي
وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف
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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن "الغرب" لا يريد أن يلاحظ تدفق الأسلحة الموردة إلى أوكرانيا إلى "النقاط الساخنة" في العالم. 
وأضاف لافروف - خلال طاولة مستديرة مع رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين بموسكو، اليوم /الثلاثاء/ - "إن هذه الأسلحة تُستخدم من قبل المتطرفين والإرهابيين". 
وتابع: إن الأسلحة، التي يزود الغرب بها النظام الأوكراني، لم يتم العثور عليها في مناطق الصراع في الشرق الأوسط فحسب، بل وفي فنلندا والسويد والدنمارك وهولندا، مشيرا إلى أن لدى بلاده ما يكفي من الحقائق المؤكدة على وجود "مرتزقة" ومدربين أجانب في أوكرانيا. 
يُذكر أن روسيا أرسلت - في وقت سابق - مذكرة إلى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا.
 

لافروف الأسلحة الموردة لأوكرانيا