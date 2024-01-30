قيادي بـ«مستقبل وطن»: استئناف جلسات الحوار الوطني خطوة مهمة نحو بناء الجمهورية الجديدة

قال عبد الله السعيد، أمين مساعد العمل الجماهيري بحزب مستقبل وطن، إن استئناف جلسات الحوار الوطني يرسخ لمرحلة مهمة من توحيد الجهود وتبادل الآراء حول كافة القضايا المطروحة والتحديات المحيطة بالوطن.

وأضاف السعيد، في تصريحات له، أن الحوار مفردة مهمة في عمر الدولة المصرية التي تخطو خطوات جادة وحقيقية نحو النهوض وترسيخ مزيد من قواعد جمهوريتها الجديدة رغم ما يحيط بها من تحديات وما تواجهه المنطقة من أزمات.

وأشار السعيد، إلى أن المرحلة الأولى من الحوار حققت نجاحات واسعة، وخلقت حالة إيجابية وجددت الروح الوطنية، وأكدت أن مصر ملك للجميع، وأن الشعار العظيم الذي رسّخه الرئيس السيسي بأن الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية هو نهج وعقيدة قيادتنا الرشيدة.

وتابع: "نضع على المرحلة الثانية الكثير من الآمال والطموحات في اجراء القائمين عليه والمشاركين فيه حوارًا متعمقًا وموسعًا قادرًا على طرح حلول مبتكرة للتحديات الراهنة وخاصة الاقتصادية".

وناشد القيادي بمستقبل وطن، كافة القوى والكيانات السياسية والحزبية وخبراء الاقتصاد والأكاديميين وأساتذة الجامعات بضرورة المشاركة وتقديم أوراق عمل واقعية نابعة عم أرض الواقع تمتلك حلولًا ومعالجة جذرية لكافة القضايا والأزمات.