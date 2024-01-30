قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار النهائية في النسخة الـ96

ينتظر عشاق السينما العالمية حفل الأوسكار السنوي، والذي يعد أضخم حفل يقام لتوزيع جوائز خاصة بالأفلام، وأعلن إقامة الحفل لهذا العام 2024 في 10 مارس المقبل، وخرجت قائمة كاملة بالترشيحات المنافسة على الفوز بجائزة الأوسكار في عدة أقسام منها "أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مخرج وغيرها من الجوائز المرتبطة بالأفلام التي صدرت عام 2023، وتقدم "البوابة نيوز" قائمة التشريحات النهائية للفوز بالأوسكار في دورته الـ96 والتي ستقام على مسرح صامويل جولدوين التابع للأكاديمية بولاية كاليفورنيا في منطقة بيفرلي هيلز.
-الأفلام المرشحة على جائزة أفضل فيلم:
Oppenheimer
Barbie
American fiction
Anatomy of a fall
Killers of the flower moon
Maestro
The zone of interest
Poor things
Past lives
-الممثلون المرشحون لجائزة أفضل ممثل:
كيليان ميرفي oppenheimer
برادلي كوبر maestro
كولمان دومينجو rustin
بول جياماتي the holdovers
جيفري رايت american fiction
-الممثلات المرشحات لجائزة أفضل ممثلة:
ايما ستون poor things
كاري موليجان maestro
ساندرا هولر anatomy of a fall
آنيت بينينج nyad
ليلي جلادستون killers of the flower moon
-الممثلون المرشحون على جائزة أفضل ممثل مساعد:
روبرت داوني جونيور oppenheimer
رايان جوسلينج barbie
مارك رافالو poor things
ستيرلينج ك براون american fiction
روبرت دي نيرو عن killers of the flower moon
-المرشحون لجائزة افضل مخرج:
كريستوفر نولان oppenheimer
مارتن سكورسيزي killers of the flower moon
جاستن ترينت anatomy of a fall
جوناثان جليزز the zone of interest
يورجوس لانتيموث poor things
-ترشيحات أفضل أغنية أصلية:
I’m just ken (barbie)
The fire inside (flamin hot)
What was i made for? (Barbie)
It never went away (american symphony)
Wahzhazhe “a song for my people” (killers of the flower moon)
-ترشيحات أفضل تصوير سينمائي:
Poor things
Oppenheimer
El conde
Killer of the fleer moon
Maestro