قائمة ترشيحات جوائز الأوسكار النهائية في النسخة الـ96

ينتظر عشاق السينما العالمية حفل الأوسكار السنوي، والذي يعد أضخم حفل يقام لتوزيع جوائز خاصة بالأفلام، وأعلن إقامة الحفل لهذا العام 2024 في 10 مارس المقبل، وخرجت قائمة كاملة بالترشيحات المنافسة على الفوز بجائزة الأوسكار في عدة أقسام منها "أفضل فيلم، أفضل ممثل، أفضل ممثلة، وأفضل مخرج وغيرها من الجوائز المرتبطة بالأفلام التي صدرت عام 2023، وتقدم "البوابة نيوز" قائمة التشريحات النهائية للفوز بالأوسكار في دورته الـ96 والتي ستقام على مسرح صامويل جولدوين التابع للأكاديمية بولاية كاليفورنيا في منطقة بيفرلي هيلز.

-الأفلام المرشحة على جائزة أفضل فيلم:

Oppenheimer

Barbie

American fiction

Anatomy of a fall

Killers of the flower moon

Maestro

The zone of interest

Poor things

Past lives

-الممثلون المرشحون لجائزة أفضل ممثل:

كيليان ميرفي oppenheimer

برادلي كوبر maestro

كولمان دومينجو rustin

بول جياماتي the holdovers

جيفري رايت american fiction

-الممثلات المرشحات لجائزة أفضل ممثلة:

ايما ستون poor things

كاري موليجان maestro

ساندرا هولر anatomy of a fall

آنيت بينينج nyad

ليلي جلادستون killers of the flower moon

-الممثلون المرشحون على جائزة أفضل ممثل مساعد:

روبرت داوني جونيور oppenheimer

رايان جوسلينج barbie

مارك رافالو poor things

ستيرلينج ك براون american fiction

روبرت دي نيرو عن killers of the flower moon

-المرشحون لجائزة افضل مخرج:

كريستوفر نولان oppenheimer

مارتن سكورسيزي killers of the flower moon

جاستن ترينت anatomy of a fall

جوناثان جليزز the zone of interest

يورجوس لانتيموث poor things

-ترشيحات أفضل أغنية أصلية:

I’m just ken (barbie)

The fire inside (flamin hot)

What was i made for? (Barbie)

It never went away (american symphony)

Wahzhazhe “a song for my people” (killers of the flower moon)

-ترشيحات أفضل تصوير سينمائي:

Poor things

Oppenheimer

El conde

Killer of the fleer moon

Maestro