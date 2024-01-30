ضبط شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات في المطرية

ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة، شخصين لقيامهما بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسـم شرطة المطرية.



وكانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين) بالحفر والتنقيب عن الآثار بأحد العقارات بدائرة قسم شرطة المطرية .



وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال قيامهما بأعمال الحفر بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه، وعُثر بداخله على حفرة وبحوزتهما أدوات التنقيب، وبمواجهتهما إعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار بإستخدام الأدوات المضبوطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.