دراما بريتني سبيرز وجاستن تيمبرليك تشتعل بعد 22 عاما.. والجمهور ينتقم

بريتني سبيرز وجاستن تيمبرليك اثنين من المغنين العالميين الذي يتمتلك كل واحد فيهم مشوار كبير وجمهور ضخم، لهم شهرة واسعة عالميا واسمهم سويا يرتبط بذكريات مميزة خاصة أن الثنائي كانت تجمعهم قصة حب طويلة منذ 22 عاما، وانتهت القصة ولكنها عادت للساحة مع صدور جاستن تيمبرليك أغنية جديدة بعد غياب 5 سنوات خلال الأيام الماضية، وهذه الأغنية أشعلت الدراما بين الثنائي مجددا السبب الأول هو اسم أغنيته التي تحمل اسم selfish وهو اسم أغنية بريتني الذي يحمل نفس الاسم والتي أصدرتها عام 2011 فتوقع الجمهور أن الأمر مقصود.

العام الماضي بريتني أصدرت كتابا يحكي عن حياتها وتطرق لعلاقتها مع جاستن تيمبرليك التي بدأت عام 1999 وانتهت في عام 2002، وأوضحت فيها حقائق كانت غير معروفة طوال هذه السنوات فوقت الانفصال ألمح جاستن أنه انفصل عن بريتني بسبب خيانتها له، ولكن في الكتاب أكدت بريتني أنه انفصل عنها برسالة نصية، وأن ما قيل منه عنها ليس صحيح وكان الأمر صدمة كبيرة لها وظلت شهور لا تستطيع الكلام، كما أنها أثناء علاقتهم حملت منه ولكنه أجبرها على التخلص من الجنين، كما أنها مرت بسببه بحالة اكتئاب شديدة وخيانتهلها مع امرأة ذات شعبية كبيرة ورفضت ذكر اسمها.

وبعد صدور الكتاب انقلب الجمهور على جاستن وهاجمه بشكل كبير انتقاما لبريتني ولم ينس الجمهور الأمر فبعد عام من صدور الكتاب أصدر جاستن أغنيته الجديدة فتعمد الجمهور رفع ترتيب أغنية بريتني القديمة التي مر عليها 13 عاما، لتحتل المركز الأول على جميع المنصات، بينما احتلت أغنية جاستن المرتبة الثالثة، وبالرغم من أن جاستن في عام 2021 قدم اعتذارا رسميا لما فعله في حق بريتني وكتب على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام "أريد أن أعتذر عما بدر مني في السابق بحق بريتني سبيرز أخطأت في حقها وقصرت في لحظات علاقتي معها وأعلم أنني خذلتها".

وبالرغم ما فعله جاستن ببريتني وأصابها باكتئاب وصدمة كبيرة إلى أنها أكدت في وقت سابق أنها لا تحمل ضغينة وأنهما كانا صغيرينوفي حالة حب وكلاهما فعل أشياء غبية أثناء العلاقة، وحتى بعد انتقام الجمهور منه قامت بدعمه واعتذرت عن مافعله الجمهور بسببها وما كتبته عنه في كتابها وقدمت له تهنئة بأغنيته الجديدة ونشرت "أنا مغرمة بأغنية جاستن تيمبرليك الجديدة إنها جيدة جدا"، كما أن أحد رفقاء جاستن بفرقة NYSNC كف بأن صديقه قد اعتذر من بريتني عما بدر منه في السابق وعادت الأمور بينهما لشكل طبيعي.