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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

بنسبة نجاح 78.4%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

محافظ القاهرة
محافظ القاهرة
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اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول  لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة، حضر منهم  ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح  ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح  ٩٦%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح  ٧٤%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم  أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.

التربية والتعليم الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الاول امتحانات الإعدادية شهادة الإعدادية لشهادة الاعدادية للعام الدراسي ٢٠٢٣ ٢٠٢٤ نتيجة الفصل الدراسي الاول للشهادة الإعدادية نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول يعتمد نتيجه الفصل الدراسى الأول للشهادة الاعدادية