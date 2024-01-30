بنسبة نجاح 78.4%.. محافظ القاهرة يعتمد نتيجة الشهادة الاعدادية

اعتمد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول لشهادة إتمام التعليم الأساسى (الشهادة الإعدادية) للعام الدراسي ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ بنسبة نجاح ٧٨.٤%، وبلغ عدد المتقدمين للامتحان ١٩٠٠٢٧ طالب وطالبة، حضر منهم ١٨٦٢٦٦ طالب وطالبة ونجح ١٤٥٩٤٧ طالب وطالبة.

كما اعتمد محافظ القاهرة نتيجة امتحانات الصم وضعاف السمع بنسبة نجاح ٩٦%، ونتيجة إعدادية المكفوفين بنسبة نجاح ١٠٠%، ونتيجة المدارس الدولية بنسبة نجاح ٨٩.٦%، ونتيجة إمتحانات الإعدادية المهنية بنسبة نجاح ٧٤%.

وأكد أيمن موسى مدير مديرية التربية والتعليم أنه يمكن للطلاب الحصول على النتيجة غدا عن طريق البوابة الإلكترونية لمحافظة القاهرة www.cairo.gov.eg بإدخال رقم الجلوس.