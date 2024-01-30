إحالة 3 سيدات للجنايات لتكوينهن تشكيلا عصابيا تخصص في السرقة

أحالت النيابة العامة 3 سيدات أسماء ورحمة وصباح إلى محكمة الجنايات لاتهامهم بتشكيل عصابة للدعارة والسرقة

واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الأول حيث شهد المجني عليه سعودي الجنسيه انه على اثر اتفاق بينه وبين المتهمة الأولى بالقدوم الى مسكنه لقضاء بعض الوقت برفقته و برفقة الشاهدين الثاني و الثالث حضرت وبرفقتها المتهمتين الثانية و الثالثة إلى حيث يقطنون وقامت إحداهن بمغافلتهم و سهلت دخول بقية المتهمين إلى المكان وما إن ظفروا بهم قام أحدهم بإشهار سلاح ابيض ( سكين ) مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والامساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه اثر جروح لديهم مما أوقع الهلع في قلوبهم مفضيا الى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات ( هاتف ايفون، ساعتين يد ومبلغ مالي وقدره احدى عشر الف جنيه ) وإتمام جريمتهم .

وجاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم.

وقامت المتهمة الثانية، بمغافلة الضحايا وسهلت دخول باقى المتهمين إلى المكان، وما إن ظفروا بهم قام المتهم- الذي انقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بإشهار سلاح أبيض تالى الوصف مهددا إياهم به فحاولوا مقاومته والإمساك به فقام بالتعدى عليهم ضربا فترك تعديه إثر جروح لديهم مما أوقع الرعب في قلوبهم مفضيا إلى القضاء على مقاومتهم وحملهم على مغادرة المكان تحت وطأة ذلك الإكراه فتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من الاستيلاء على المسروقات وإتمام جريمتهم.