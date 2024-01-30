ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية عدد 8 سفن، بينما غادر عدد 6 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 37 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 9978 طن تشمل: 4193 طن كلينكر و94 طن رمل و3800 طن يوريا و280 طن اسمنت معبأ و1611 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 42524 طن تشمل: 4900 طن ذرة و 1508 طن خشب زان و 10706 طن خردة و1161 طن زيت طعام و 1699 طن ابلاكاش و7 طن معدات و6814 طن قمح 4600 طن سكر و6604 طن حديد و4525 طن بضائع متنوعة.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 509 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 412 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2176 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 105349 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 143641 طنًا .

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2507 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكفر الشيخ، وعدد 1 قطار بعد أن فرغ عدد 25 حاوية 40 قدم قادم من الإسكندرية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5188 شاحنة.

استقبل ميناء دمياط، أكبر غاطس تاريخه في إطار توجيهات الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل باستمرار جاهزية ميناء دمياط لاستقبال أحدث أجيال سفن الحاويات ذات الأعماق الكبيرة، واستمرارًا لجهود هيئة ميناء دمياط لتقديم خدمات متميزة للخطوط الملاحية العالمية.

ونجح ميناء دمياط في استقبال السفينة (ONE MEISHAN)، التابعة للخط الملاحي (ONE) والتي ترفع علم اليابان ويبلغ طولها 366م وبعرض 51 م قادمة من إسبانيا بحمولة كلية 152068 طنا والتي يصل غاطسها إلى 15.40 م وهو أكبر غاطس لسفينة حاويات ترتاد الميناء منذ افتتاحه.