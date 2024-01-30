الأركان العامة الأوكرانية: 70 اشتباكا قتاليا مع الجيش الروسي خلال 24 ساعة

أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية عن وقوع 70 اشتباكا قتاليا على الخطوط الأمامية مع الجيش الروسي خلال ال(24) ساعة الماضية حيث قصف طيران قوات الدفاع الأوكرانية 20 منطقة تمركز فيها أفراد القوات الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن بيان للهيئة صدر اليوم الثلاثاء قوله "وقع خلال اليوم الماضي 70 اشتباكا قتاليا.. ونفذ الجيش الروسي 10 ضربات صاروخية بصواريخ موجهة مضادة للطائرات من طراز إس 300، استهدفت البنية التحتية المدنية في ميرنوهراد وليسيفكا في دونيتسك وموزيكيفكا في مناطق خيرسون".

وأشار البيان إلى أن الجيش الروسي نفذ 114 غارة جوية و99 هجمة صاروخية من أنظمة إطلاق الصواريخ المتعددة على مواقع القوات الأوكرانية والمناطق المأهولة بالسكان.. لافتا إلى أن الهجمات خلفت ضحايا وجرحى بين السكان المدنيين بسبب الهجمات الروسية، كما دمرت وتضررت المباني السكنية الخاصة والمتعددة الطوابق والمدارس وغيرها من البنى التحتية المدنية.

