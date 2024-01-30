وكالات المعونة الدولية تدعو الدول المانحة إلى مواصلة تقديم دعمها للأونروا

دعا كل من المجلس النرويجي للاجئين، ومنظمة أوكسفام، ومنظمة إنقاذ الطفولة، الدول المانحة التي علقت تمويلها للأونروا - والتي تشمل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والنمسا وفنلندا واليابان - إلى استعادة الدعم المطلوب بشكل عاجل أو "المخاطرة بحرمان الفلسطينيين في المنطقة من الغذاء الأساسي والمياه والمساعدة الطبية والإمدادات والتعليم والحماية".

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، حثت مجموعة من وكالات المعونة الدولية الرائدة والمنظمات غير الحكومية الدول إلى إعادة تأكيد دعمها للعمل الحيوي الذي تقوم به وكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين "الأونروا".

وذكرت الأمم المتحدة أن بعض الدول صرحت بأنها ستواصل تمويلها، لكنها أعربت عن قلقها العميق إزاء هذه الادعاءات، في حين قرر مانحون آخرون مواصلة التمويل ريثما تنتهي التحقيقات.

