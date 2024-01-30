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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ريناد جودة وأحمد سعيد يفوزان بكأس أفضل سباح في بطولة المحافظات الحدودية

البطلة ريناد جودة
البطلة ريناد جودة أحمد وكأس أفضل سباح
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فازت البطلة ريناد جودة أحمد، بكأس أفضل سباح للمرحلة العمرية تحت ١٤ سنة، كما فاز البطل أحمد سعيد فاروق، بكأس أفضل سباح للمرحلة العمرية تحت ١٦ سنة، وذلك ضمن منافسات بطولة السباحة للمحافظات الحدودية النسخة الثانية 2024، التي استضافها حمام سباحة المركز الدولي للتنمية الرياضية بشرم الشيخ، بمشاركة 5 محافظات حدودية وهي «جنوب سيناء وشمال سيناء وأسوان ومرسى مطروح والبحر الأحمر».

وشارك في البطولة 200 سباح وسباحة لـ3 فئات عمرية «الفئة العمومية وناشئين تحت 14 سنة وناشئين تحت 17 سنة»، خلال الفترة من  26 حتى 30 يناير الجاري.

وأقيمت البطولة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء.

وحضر فعاليات البطولة الدكتور محمد عبد القادر رئيس الإدارة المركزية لمراكز الشباب والهيئات ومحمد فتحي توفيق وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، والدكتور وسام فاروق مدير الإدارة العامة لمراكز الشباب، وأحمد عبد العزيز وأحمد مسعد وكيلا المديرية.

وأشار وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء إلى أن بطولة السباحة للمحافظات الحدودية أقيمت العام الماضي بمحافظة البحر الأحمر، وتأتي فعاليتها حرصًا من الدولة المصرية للاهتمام بالأنشطة الشبابية وحرصًا من وزارة الشباب والرياضة لتقديم الخدمات الرياضية للشباب من الجنسين وخاصة للمحافظات الحدودية.

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بطولة السباحة للمحافظات الحدودية حمام سباحة المركز الدولي للتنمية الرياضية شرم الشيخ البطلة ريناد جودة البطل أحمد سعيد