بالفيديو.. الأرصاد تحذر من انخفاض درجات الحرارة والأمطار الغزيرة على بعض المناطق

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هناك استمرار في انخفاض قيم درجات الحرارة والتقلبات الجوية التي تشهدها البلاد منذ عدة أيام، مشيرة إلى أن درجات الحرارة ستكون أقل من المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام بحوالي من درجتين إلى ثلاث درجات.

وأضافت "منار" في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" على فضائية "مصر الأولى" اليوم الثلاثاء، أن مصادر الكتل الهوائية المؤثرة على البلاد ستكون كتل شمالية معظمها قادم من جنوب أوروبا، منخفضة في درجات الحرارة، موضحة أن الطقس سيكون بارد نهارًا على معظم المحافظات الشمالية ومائل للبرودة فى المحافظات الجنوبية.

وتابعت، أن الطقس خلال فترة الليل سيكون شديد البرودة في معظم محافظات الجمهورية، وتصل إلى حد الصقيع في ساعات الليل المتأخر والصباح الباكر على أغلب المناطق.

وأردفت، أنه بدءًا من الخميس القادم سيكون هناك مزيد من الإنخفاضات فى قيم درجات الحرارة خلال فترة النهار والليل، حيث من المتوقع أن تصل العظمي على القاهرة الكبري إلى 15 درجة، والتي تعتبر أقل درجة حرارة يتم تسجيلها فى فصل الشتاء.

وأكدت "منار"، أن فرص سقوط الأمطار مستمرة وستكون من متوسطة إلى غزيرة على السواحل الشمالية الغربية من مطروح والإسكندرية وشمال الوجه البحري من البحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، ومن الممكن أن تصل لرعدية مصاحبها حبات البرد، متابعة أن الأمطار تمتد إلى متوسطة فى محافظات دمياط وبور سعيد ورفح والعريش، وتمتد إلى كميات أقل بالمحافظات الداخلية على مدن القناة وبعض الأماكن من جنوب الوجه البحري وقد تصل للقاهرة الكبري.