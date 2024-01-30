الطاقة السعودية تطلب من "أرامكو" تثبيت إنتاج النفط عند 12 مليون برميل يوميا

طلبت وزارة الطاقة السعودية من شركة "أرامكو" للنفط تثبيت إنتاج النفط عند 12 مليون برميل يوميًا.

وقالت شركة أرامكو السعودية، وفقا لقناة (السعودية الإخبارية)، إنها تلقت توجيهًا من وزارة الطاقة بالمحافظة على مستوى الطاقة الإنتاجية القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميًا، وعدم رفع الطاقة الإنتاجية القصوى إلى مستوى 13 مليون برميل يوميًا.

وأضافت الشركة أنها تعمل على تحديث التوجيه الاسترشادي للإنفاق الرأسمالي عندما يتم الإعلان عن نتائج عام 2023 في مارس المقبل.

وكانت الشركة قد قالت في نوفمبر الماضي إنها في طريقها للوصول إلى طاقتها الإنتاجية البالغة 13 مليون برميل بحلول عام 2027 مع استمرار نمو الطلب على النفط في الصين والهند.

