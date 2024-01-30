التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة بلبيس اليوم التصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه متأثرا بإصابته إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس وتم نقل الجثمان لثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الزاومل.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة بلبيس يفيد بورود إشارة مستشفى الزاومل بوصول" عمرو ه ع " 35 عاما مقيم نطاق مركز أبوحماد جثة هامدة وتم التحفظ على الجثمان بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة للشاب وتوفى إثر تعرضه لحادث انقلاب سيارة ملاكى بالطريق الإقليمى اتجاه بلبيس تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وسبب الوفاة وكيفية حدوثها وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية.