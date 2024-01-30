تداول 18 ألف طن و1020 شاحنة بضائع بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 10 سفن وتم تداول 18000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 1020 شاحنة و86 سيارة حيث شملت حركة الواردات 5000 طن بضائع، 550 شاحنة و64 سيارة.

فيما شملت حركة الصادرات 13000 طن بضائع، 470 شاحنة و22 سيارة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امل بينما تغادر السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهى بوسيدون اكسبريس، الحرية2 ودليلة وغادرت ثلاث سفن وهى دليلة، امل وبوسيدون اكسبريس ، كما تم تداول 2400 طن بضائع و285 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آور وآيلة.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1237 راكبا بموانيها.