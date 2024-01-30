"الوطن" العمانية: على المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حاسمة لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي

أكدت صحيفة (الوطن) العمانية، أهمية اتخاذ المجتمع الدولي مواقف حاسمة، لوقف جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذكرت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان " تعليق التمويل وصمة عار ومشاركة في الجريمة" - أن الوضع في غزة فاق حجم الكارثة بكثير، حيث أصاب الشلل جميع المستويات الحياتية والخدماتية، لدرجة أن ما يتم تنفيذه على أرض الواقع من تدخلات بات لا يعكس حجم الكارثة، الأمر الذي يستدعي المزيد من العمل الجاد الفاعل لتأمين الاحتياجات الأساسية كالماء والغذاء والدواء، بدلا من تكبيل يد المنظمات الإغاثية الفاعلة في القطاع.

وأشارت إلى أن قرار بعض الدول الداعمة للكيان الإسرائيلي الخاص بتعليق تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بشكل مؤقت في هذه الظروف، يمثل كارثة إنسانية تفاقم من معاناة الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لأبشع صور جرائم الإبادة الجماعية، حيث بات المجتمع الدولي مطالبا الآن أكثر من أي وقت مضى باستمرار وتكثيف المساعدات اللازمة للوكالة؛ لتمكينها من المضي في تقديم خدماتها بقِطاع غزة، الذي يواجِه أهله المجاعة والتشريد.

