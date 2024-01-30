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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة البرلمان

اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش إجراءات تسليم أراضي الشباب بالغردقة

تشريعية النواب
تشريعية النواب
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تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في عام 2008، وقرار السيد محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال اجراءات تخصيص مساحة 80 فدانا لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار السيد المحافظ رقم 615 لسنة 2018.

لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب المستشار إبراهيم الهنيدي طلب الإحاطة النائب سيد قاسم محمد