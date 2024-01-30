اليوم.. «تشريعية النواب» تناقش إجراءات تسليم أراضي الشباب بالغردقة

تعقد لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي.

وتناقش اللجنة خلال اجتماعها طلب الإحاطة المقدم من النائب سيد قاسم محمد، بشأن سرعة استكمال إجراءات تسليم أراضي الشباب بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، الصادر بشأنها قرار تخصيص عن المجلس الشعبي المحلى للمحافظة في عام 2008، وقرار السيد محافظ البحر الأحمر رقم 394 لسنة 2012، فضلاً عن سرعة استكمال اجراءات تخصيص مساحة 80 فدانا لصالح الوحدة المحلية لمدينة رأس غارب لإقامة تقسيم الشباب والصادر بشأنها قرار السيد المحافظ رقم 615 لسنة 2018.