قبائل جنوب سيناء تشيع جثمان شيخ قبيلة "القرارشة" وأحد رموزها الوطنية

تشيع قبائل جنوب سيناء، اليوم الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، جثمان الشيخ “حسين الهريش” شيخ قبيلة “القرارشة” بوادي فيران التابع لمدينة أبورديس، أحد رموزها الوطنية وكبير مشايخ القضاء العرفي، الذي وافته المنية مساء أمس الإثنين.

وأثار نبأ وفاة الشيخ “حسين الهريش” حالة من الحزن بين أبناء القبائل في شبه جزيرة سيناء وجميع الأهالي، الذين عبروا عن صدمتهم لوفاة الشيخ الذي كان يتميز بالحكمة والرصانة وقدرته على تسوية جميع المشكلات، ومنذ إعلان خبر الوفاة تحولت مواقع السوشيال ميديا كافة إلى سرادق عزاء كبير، وانهمرت تغريدات ورسائل التعزية، معتبرين أن الفقيد كان نموذجًا يحتذى به في الحكمة والكرم والعقلانية وحب الخير للجميع.

وتقدمت جميع أطياف الشعب السيناوي من مشايخ القبائل وأجهزة تنفيذية وأمنية وشعبية وأحزاب وجموع أهالي جنوب سيناء كبارًا وصغارًا، بخالص التعازي وببالغ الحزن والأسى، لأسرة الراحل سائلة المولى عز وجل أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته، ويرزق أهله وذويه وقبيلته ومحبيه الصبر والسلوان.

وتقدم الشيخ إبراهيم سالم جبلي، رئيس ائتلاف مشايخ جنوب سيناء، في تغريدة له على صفحته الشخصية "الفيس بوك" بالتعزية لأسرة الفقيد معلقا: “خالص تعازينا في إلى قبيلة القرارشة في وفاة الحاج ”حسين الهريش" من رجال القضاء العرفي في جنوب سيناء، ورجل يشهد له الجميع بالمواقف البطولية .. رحم الله الحاج “حسين الهريش” وأسكنه فسيح جنانه.. الله يرحمه ويجعل مرقده الجنة.. البقاء والدوام لله الواحد الأحد".

كما تقدم الشيخ يوسف ابوصالح العرادي، شيخ قبيلة الترابين برأس سدر، في تغريدة له على صفحته الشخصية "الفيس بوك" بالتعزية لأسرة الفقيد معلقا:"تعزي قبيلة الترابين قبيلة القرارشة في وفاة المغفور له الحاج “حسين الهريش” .. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته".

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