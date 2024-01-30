فلسطين.. قوات الاحتلال تقتحم مخيم العروب وسط اندلاع مواجهات وتعتقل شابين

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال مخيم العروب شمال الخليل.

وأضافت الوكالة الفلسطينية، أن الاحتلال أطلق الرصاص الحي على المواطنين أثناء اقتحامه المخيم، كما أطلق الغاز المسيل للدموع، وقام بمداهمة عدة منازل داخل المخيم وتفتيشها، واعتقال شابين فلسطينيين.

وانقطع التيار الكهربائي بسبب الاعمال التخريبية التي تقوم بها جرافات الاحتلال الإسرائيلي في حارة الدمج والمنطقة المحيطة بها في مخيم نور شمس بطولكرم، فقامت بتدمير كوابل الكهرباء مع استمرار الاقتحام الواسع للمخيم والمدينة بالضفة الغربية.

وشهدت مدينة غزة أمس الإثنين، قصفًا إسرائيليًا مكثفا في عدة مناطق داخل القطاع، فقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي البصرة، نتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكدت مصادر محلية، أن الشهداء في هذا القصف وصل عددهم إلى 20 شهيدًا على الأقل.