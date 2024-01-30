ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا، للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024،  من المقرر ظهورها  في أول أسبوع من شهر فبراير المقبل وفقا لمديرية التربية والتعليم في المنيا .

هذا وقد تمت عملية التصحيح  والمراجعة فى جو من الهدوء  والتأني ، قبل تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، كما حرصت   مديرية التعليم  على بذل كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء .

إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية التربية والتعليم الشهادة الاعدادية بالمنيا مديرية التربية والتعليم