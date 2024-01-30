تعرف على موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنيا

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالمنيا أن موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بمحافظة المنيا، للفصل الدراسي الأول للعام 2023-2024، من المقرر ظهورها في أول أسبوع من شهر فبراير المقبل وفقا لمديرية التربية والتعليم في المنيا .

هذا وقد تمت عملية التصحيح والمراجعة فى جو من الهدوء والتأني ، قبل تحديد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة المنيا، حتى يأخذ كل طالب حقه بمنتهى العدالة، ولتحقيق أكبر قدر من الحيادية بين الطلاب، كما حرصت مديرية التعليم على بذل كل الجهد لتوفير الراحة للمصححين، وتذليل العقبات للمقدرين، حتى يتم التصحيح في جو من الهدوء .