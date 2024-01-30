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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منزلًا في حي الجنينة وسط رفح الفلسطينية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ قصفًا على منزل في حي الجنينة وسط مدينة رفح الفلسطينية، ولم يتم الإبلاغ عن أي إصابات حتى الآن.

ومنذ قليل، انقطع التيار الكهربائي في مخيم نور شمس بطولكرم، نتيجة الأعمال التخريبية التي تقوم بها جرافات الاحتلال إثر تدميرها لكوابل الكهرباء مع استمرار الاقتحام الواسع للمخيم والمدينة بالضفة الغربية.

وشهدت منطقة بطن السمين غربي خان يونس جنوبي قطاع غزة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، مواجهات عنيفة بين المقاومة الفلسطينية وقوات الاحتلال، وأطلق الاحتلال قنابل الإنارة خلال تلك الاشتباكات.

قصف منزلا قوات الاحتلال الطيران الحربي الإسرائيلي رفح الفلسطينية