روسيا: اعتراض 3 صواريخ أوكرانية فوق بيلغورود

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات اعترضت فوق مقاطعة بيلغورود ثلاثة صواريخ أوكرانية أطلقت من راجمات "أوراغان".

وأوضحت الوزارة - في بيان لها وفقًا لوكالة أنباء نوفوستي الروسية أمس الإثنين- "أن القوات الروسية نجحت في التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي على أهداف على أراضي روسيا باستخدام راجمات (أوراغان الصاروخية)"، مشيرة إلى أن منظومات الدفاع الجوي المناوبة دمرت ثلاثة صواريخ فوق أراضي مقاطعة بيلغورود.

وأكد حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية فياتشيسلاف غلادكوف، عدم وقوع إصابات بين المدنيين، واقتصرت الأضرار على المادية.

وكانت منظومات الدفاع الجوية الروسية قد أسقطت أمس طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود، حيث تستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ، وفقًا للبيان الروسي.