سعاد بشناق: "رحلة 404" كان مغامرة كبيرة بالنسبالي 

تطرق صناع فيلم "رحلة 404" في الحديث عن كواليس العمل والموسيقى التصويرية التي قدمتها سعاد بشناق، حيث قالت: "بالنسبالي هذا أول فيلم مصري أشتغل عليه، لكن هو ثانى تعاون مع محمد حفظي، وأنا اتربيت على السينما والمسلسلات المصرية، ولما جاني فيلم مصري قلت هو ده الوقت ويلا نعمل موسيقى ملحمية وفرصة ذهبية أشتغل مع هانى خليفة ونجمة زي منى زكي".

فريق عمل فيلم "رحلة 404" مع إسعاد يونس

وتابعت سعاد بشناق خلال استضافتها في برنامج "صاحبة السعادة" مع الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، قائلة: "اتكلمنا أنا وهاني خليفة وكان الوضع شوية مختلف احنا مش عاوزين حاجة تقليدية ودي شخصية معقدة جدًا، وعايزين نلاقي صوت الفيلم وأنا ألفت الفيلم من غير ما ابص للفيلم وهو ده كان المفتاح، وفهمت اللي يقصده هاني خليفة لما شوفت الفيلم عرفت هو كان عاوز إيه".

وفي هذا السياق، حقق فيلم "رحلة 404" نجاحًا فنيًا وجماهيريًا كبيرًا منذ طرحه في السينمات المصرية، ويشارك في بطولته منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.