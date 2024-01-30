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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

روسيا والصين تناقشان الحد من التسلح والتعاون في إطار "بريكس"

نائب وزير الخارجية
نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف
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ناقش نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف مع نظيره الصيني ما تشاو شيو، الحد من سباق التسلح والتعاون في إطار مجموعة "بريكس" خلال رئاسة روسيا. 

ووفقًا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية ونقلته وكالة أنباء "تاس"، مساء أمس الإثنين، فقد نوقشت بين الجانبين مجموعة واسعة من قضايا الأمن الدولي والحد من الأسلحة ومنع الانتشار بشكل موضوعي خلال الاجتماع.

وذكر البيان أنه تم إيلاء اهتمام كبير للتعاون ضمن إطار مجموعة "بريكس"، خاصةً مع تولي روسيا رئاسة المجموعة في عام 2024.

وأكدت الخارجية الروسية أن المناقشات تمت بروح الانفتاح والشراكة المميزة للعلاقات الروسية الصينية، وتم التركيز خلال اللقاء أيضًا على المهام الرئيسية الأخرى في جدول الأعمال الدولي، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين روسيا والصين في المنصات الدولية المتخصصة.

روسيا الصين التسلح بريكس