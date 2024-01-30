ads
الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

رئيس وزراء بريطانيا يحث إيران على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

رئيس وزراء بريطانيا
رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

 دعا رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إيران إلي تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وذلك بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في غارة بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن.

وقال سوناك خلال حديثه إلى وسائل الإعلام أمس الإثنين، "نحن نشعر بالقلق ونحث إيران على مواصلة تهدئة التوترات في المنطقة. إننا ندين بشدة ما حدث خلال اليومين الماضيين".

وتابع: "أننا نقف بحزم مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وهذا ما سنواصل العمل من أجله".

ورفض سوناك التعليق على ما إذا كان سيدعم أي رد أمريكي على هجوم الطائرات بدون طيار، لكنه أصر على أن بريطانيا تعمل على "ضمان الاستقرار الإقليمي"، مضيفًا "سوف نقف إلى جانب حلفائنا الأمريكيين في حربنا المستمرة والمشتركة ضد الإرهاب".

رئيس وزراء بريطانيا إيران الشرق الأوسط جنود أمريكين