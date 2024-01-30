رئيس وزراء بريطانيا يحث إيران على تهدئة التوترات في الشرق الأوسط

دعا رئيس وزراء بريطانيا ريشي سوناك، إيران إلي تهدئة التوترات في الشرق الأوسط وذلك بعد مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة العشرات في غارة بطائرة بدون طيار على قاعدة أمريكية في الأردن.

وقال سوناك خلال حديثه إلى وسائل الإعلام أمس الإثنين، "نحن نشعر بالقلق ونحث إيران على مواصلة تهدئة التوترات في المنطقة. إننا ندين بشدة ما حدث خلال اليومين الماضيين".

وتابع: "أننا نقف بحزم مع حلفائنا لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة. وهذا ما سنواصل العمل من أجله".

ورفض سوناك التعليق على ما إذا كان سيدعم أي رد أمريكي على هجوم الطائرات بدون طيار، لكنه أصر على أن بريطانيا تعمل على "ضمان الاستقرار الإقليمي"، مضيفًا "سوف نقف إلى جانب حلفائنا الأمريكيين في حربنا المستمرة والمشتركة ضد الإرهاب".