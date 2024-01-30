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الثلاثاء 30 يناير 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تعرف على ضوابط تجديد طلبات انتداب المعلمين بالمنيا

وكيل وزارة التعليم
وكيل وزارة التعليم بالمنيا
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أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة بالمنيا عن وجود عدة ضوابط وشروط مطلوبة من المعلمين حال التقدم  بطلبات الانتداب حيث حددت الإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، قسم الانتدابات والتنقلات بشئون العاملين بمديرية التربية والتعليم في محافظة المنيا، الأوراق المطلوبة لتجديد الندب للعام الحالي 2024-2025.

ونبهت الإدارة التعليمية في المنيا، على المنتدبين من المديريات الأخرى إلى مديرية التربية والتعليم، بالحضور لديوان عام المديرية لتقديم الأوراق اللازمة؛ لتجديد الندب للعام الحالي 2024-2025.

وتشمل الأوراق المطلوبة لتجديد الندب: طلب تجديد الندب معتمد من جهة العمل، صورة بطاقة الرقم القومي، صحيفة أحوال معتمدة، تحليل مخدرات، صورة من طلب النقل لمن تجاوز 4 سنوات ندب.

 

الادارة التعليمية بطاقة الرقم القومي محافظة المنيا المنيا التربية والتعليم