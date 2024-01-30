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الثلاثاء 30 يناير 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

فلسطين.. جرافات الاحتلال تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي في مدينة طولكرم

جرافات الاحتلال
جرافات الاحتلال
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أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، بأن جرافات قوات الاحتلال الإسرائيلي تسببت بانقطاع التيار الكهربائي عن حارة الدمج والمنطقة المحيطة بها في مخيم نور شمس بطولكرم، إثر  تدميرها لكوابل الكهرباء مع استمرار الاقتحام الواسع للمخيم والمدينة بالضفة الغربية.

وأمس الإثنين، شهدت مدينة غزة قصفا إسرائيليا مكثفا في عدة مناطق داخل القطاع، فقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي البصرة، نتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكدت مصادر محلية، أن الشهداء في هذا القصف وصل عددهم إلى 20 شهيدًا على الأقل.

ارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في كل مكان، إلى 26637 شهيدًا وارتفع عدد المصابين إلى  65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام.

جرافات الاحتلال انقطاع التيار الكهربائي مدينة طولكرم