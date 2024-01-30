فلسطين.. قصف مدفعي إسرائيلي واشتباكات عنيفة جنوب خان يونس

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت قصفا مدفعيا في شارع المدرسة بحي الأمل في مدينة خان يونس، تزامنًا مع اشتباكات عنيفة بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأمس الإثنين، شهدت مدينة غزة قصفا إسرائيليا مكثفا في عدة مناطق داخل القطاع، فقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي البصرة، نتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكدت مصادر محلية، أن الشهداء في هذا القصف وصل عددهم إلى 20 شهيدًا على الأقل.

ارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في كل مكان، إلى 26637 شهيدًا وارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام.