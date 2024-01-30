الهلال الأحمر الفلسطيني: الاحتلال يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل وسط حالة من الرعب

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الثلاثاء، نقلًا عن الهلال الأحمر الفلسطيني، أن الاحتلال الإسرائيلي يواصل استهداف محيط مستشفى الأمل وسط حالة من الرعب والهلع في صفوف النازحين.

كما أوضح الهلال الأحمر، أن مستشفى الأمل تعاملت اليوم مع ثلاثة شهداء من النازحين، وتسع إصابات جراء إطلاق النار من قبل الاحتلال .

تم دفن الشهداء الثلاثة في الباحة الخلفية للمستشفى بسبب استمرار الحصار وصعوبة نقل الشهداء للمقبرة.

وأمس الإثنين، شهدت مدينة غزة قصف إسرائيلي مكثف في عدة مناطق داخل القطاع ، فقصف الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في حي البصرة ، نتج عنه استشهاد عدد من المواطنين الفلسطينيين، وإصابة آخرين، غالبيتهم من النساء والأطفال، وأكدت مصادر محلية، أن الشهداء في هذا القصف وصل عددهم إلى 20 شهيدًا على الأقل.

ارتفع عدد الشهداء والمصابين الفلسطينيين جراء العدوان المتواصل على قطاع غزة واستهداف الفلسطينيين في كل مكان، إلى 26637 شهيدًا وارتفع عدد المصابين إلى 65387 مصابًا، فيما لا يزال أكثر من 8 آلاف مواطن في عداد المفقودين تحت الركام.