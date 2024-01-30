منى زكي لـ"صاحبة السعادة": فيلم "رحلة 404" تم تأجيله بسبب حملي

استضافت الفنانة والإعلامية إسعاد يونس فريق عمل فيلم "رحلة 404"، في برنامجها التليفزيوني "صاحبة السعادة" المذاع عبر قناة DMC، حيث كشفت بطلة العمل منى زكي عن سبب التأجيل.

وقالت: "فيلم "رحلة 404"، اتعرض عليا في 2013، انبهرت بكتابته والشخصيات والفلسفة من الحدوتة، مضيفة: انبسطت أن الورق كان حلو، مشروع الفيلم تم تأجيله بسبب حملي".

وأضافت منى زكي: "أنا حملت في ابني الوسطاني، والمشروع بدأ يتعرقل، وكل شوية بندور على شركة إنتاج وكل منتج يقول الورق حلو قوي بس مش هايقدر ينتجه، لأنه قد لا يكون قريب من الناس، فعلًا حدوتة مختلفة لكن الفلسفة اللي وراها ممكن تكون قريبة لأي حد في الدنيا".

يشارك في بطولة فيلم "رحلة 404" كل من، الفنانة منى زكي، محمد ممدوح، محمد فراج، شيرين رضا، خالد الصاوي، حسن العدل، والعمل من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.