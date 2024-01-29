الأنبا باسيليوس يلتقي أصحاب المواهب المختلفة بالإيبارشية

التقي الأنبا باسيليوس مساء اليوم مع اصحاب المواهب وعازفي الآلات الموسيقية بالإيبارشية وذلك بمقر المطرانية

حيث استمع الأنبا باسيليوس لكل أراء ومقترحات المواهب

وأوضح الأنبا باسيليوس رؤيته في اللقاء مؤكدا علي أهمية تكوين الأجيال القادمة وتنمية مواهبهم لخدمة الكنيسة و الإيبارشية و أعطى صاحب النيافة كلمة تشجيعية لهم .

واختتم اللقاء معطيا توجيهاته و توصياته و وضع رؤى و آاليات لتنظيم الخدمة الفترة المقبلة متمنيا للجميع خدمة مباركة مثمرة

وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص صاحب النيافة الأنبا باسيليوس متابعة الشباب وتنمية مواهبهم في كل كنائس الإيبارشية .

