ads
الإثنين 29 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

"قسد" تضبط معدات عسكرية بحوزة محتجزات بمخيم الهول السوري

مخيم الهول السوري
مخيم الهول السوري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

ضبطت قوات الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، معدات عسكرية بحوزة محتجزات تابعات لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول بالحسكة شمال شرق سوريا.
وأفادت شبكة الأخبار العسكرية التابعة لـ"قسد"، في بيان لها اليوم، أن قوى الأمن الداخلي بمناطق الإدارة الذاتية للأكراد تمكنت خلال عملية تفتيش داخل مخيم الهول من ضبط معدات عسكرية وقنابل يدوية وسيوف، عثرت عليها بقطاع المهاجرات داخل المخيم. 
وفي آخر تحديث لعدد المحتجزين داخل مخيم الهول، وفقا لبيانات التحالف الدولي، قبل أيام، فإن عدد المحتجزين داخل المخيم انخفض ليصل إلى نحو 43.446 نسمة، وأن نسبة من خرجوا حتى نهاية عام 2023 وصل إلى 9070 نسمة، وأنه خلال نفس العام تم إعادة ما يقرب من ألف عائلة إلى العراق، بينما خرج من مركز الجدعة العراقي للتأهيل أكثر من ألفي شخص حيث أعيد توطينهم داخل مجتمعاتهم من جديد.

آخر تحديث لقوات التحالف الدولي
قوات سوريا الديمقراطية التحالف الدولي مخيم الهول