"قسد" تضبط معدات عسكرية بحوزة محتجزات بمخيم الهول السوري

ضبطت قوات الأمن الداخلي التابعة لقوات سوريا الديمقراطية "قسد" المدعومة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، معدات عسكرية بحوزة محتجزات تابعات لتنظيم داعش الإرهابي في مخيم الهول بالحسكة شمال شرق سوريا.

وأفادت شبكة الأخبار العسكرية التابعة لـ"قسد"، في بيان لها اليوم، أن قوى الأمن الداخلي بمناطق الإدارة الذاتية للأكراد تمكنت خلال عملية تفتيش داخل مخيم الهول من ضبط معدات عسكرية وقنابل يدوية وسيوف، عثرت عليها بقطاع المهاجرات داخل المخيم.

وفي آخر تحديث لعدد المحتجزين داخل مخيم الهول، وفقا لبيانات التحالف الدولي، قبل أيام، فإن عدد المحتجزين داخل المخيم انخفض ليصل إلى نحو 43.446 نسمة، وأن نسبة من خرجوا حتى نهاية عام 2023 وصل إلى 9070 نسمة، وأنه خلال نفس العام تم إعادة ما يقرب من ألف عائلة إلى العراق، بينما خرج من مركز الجدعة العراقي للتأهيل أكثر من ألفي شخص حيث أعيد توطينهم داخل مجتمعاتهم من جديد.

آخر تحديث لقوات التحالف الدولي