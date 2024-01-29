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الإثنين 29 يناير 2024
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رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

ننشر أسماء مصابى إطلاق نار داخل ورشة كاوتش بالمنصورة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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استقبلت مستشفى المنصورة التخصصى فى محافظة الدقهلية اليوم الاثنين محمد محمود النادى عوض 31 عاما  مقيم قولنجيل مصاب بطلق خرطوش بالصدر والحوض و ضياء محمد محمد عبد الوهاب 35 عاما مقيم شارع الجلاء مصاب بطلق خرطوش بالصدر وذلك خلال مشاجرة داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجره وإطلاق نار داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بجوار الرقابة الإدارية .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصان بطلقات خرطوش بالصدر خلال مشاجره داخل ورشة كاوتش .

وجرى نقلهم إلى مستشفى العام التخصصى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

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