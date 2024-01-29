ننشر أسماء مصابى إطلاق نار داخل ورشة كاوتش بالمنصورة

استقبلت مستشفى المنصورة التخصصى فى محافظة الدقهلية اليوم الاثنين محمد محمود النادى عوض 31 عاما مقيم قولنجيل مصاب بطلق خرطوش بالصدر والحوض و ضياء محمد محمد عبد الوهاب 35 عاما مقيم شارع الجلاء مصاب بطلق خرطوش بالصدر وذلك خلال مشاجرة داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بمدينة المنصورة فى محافظة الدقهلية .

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور قسم شرطة ثان المنصورة بوقوع مشاجره وإطلاق نار داخل ورشة كاوتش بمنطقة قولونجيل بجوار الرقابة الإدارية .

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة شخصان بطلقات خرطوش بالصدر خلال مشاجره داخل ورشة كاوتش .

وجرى نقلهم إلى مستشفى العام التخصصى لتلقى العلاج اللازم وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .