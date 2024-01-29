إصابة 3 أشخاص فى انقلاب دراجة بخارية على طريق طلخا المحلة

أصيب ثلاث أشخاص فى حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق طلخا المحله بنطاق محافظة الدقهلية وجرى نقلهم لمستشفى المنصورة التخصصى لتلقى العلاج اللازم.

وكان إخطارا قد ورد لمديرية أمن الدقهلية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا بوقوع حادث انقلاب دراجة بخارية على طريق المحلة ووجود مصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين إصابة ثلاث اشخاص بإصابات مختلفه .

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى المنصورة التخصصى وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات